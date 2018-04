В сирийском Тартусе под «дымовой завесой» разгружают суда из Новороссийска, сообщили источники

Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена военно-морская база России.

со ссылкой на сообщения просирийских источников.

По их данным, суда были загружены в Новороссийске . О грузе ничего неизвестно. Однако, как утверждает, разгрузка судов производится в обстановке повышенной секретности: при проведении работ использует дымовая завеса.

Также, по данным СМИ, в районе порта распыляется некий специальный газ, предназначенный для создания помех системам слежения спутников и беспилотных аппаратов.

They are deploying smoke screens while unloading at the Russian port in Tartus. If that means anything.

СМИ не исключает, что на судах может находиться военная техника. В частности, речь может идти о системах ПВО С-300 и другом вооружении. Издание напоминает, что поставку Сирии дополнительных вооружений Россия пообещала после недавнего

удара, нанесенного по территории Сирийской Арабской Республики (САР) силами западных стран.

Об этом, в частности, заявлял начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской . «Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»

20 апреля возможность поставок в Сирию российских комплексов ПВО подтвердил глава МИД РФ . «Об этом сказал президент. У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. И мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам — теперь у нас такого морального обязательства нет», — заявил Лавров в интервью

«Новости».

Исполнение Россией этого обещания может значительно усилить боеспособность сирийских правительственных сил, в частности, их способность сбивать западные военные самолеты, отмечает News.com.au. Таким образом поставка Россией нового вооружения САР может привести к очередной эскалации затянувшегося сирийского конфликта, полагает автор.

На днях наблюдатели сообщали о появлении

в Средиземном море российского военного корабля — БДК «Орск». Также в Twitter сообщалось о прибытии в этот район российских грузовых суден