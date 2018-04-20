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В российских самолетах могут появиться стоячие места
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В российских самолетах могут появиться стоячие места 

PNZdrive 24 минуты назад
Фото: PNZdrive
Российский лоукостер «Победа» планирует оснастить салоны новых самолетов стоячими местами, если их сертифицируют и признают безопасными. Об этом со ссылкой на источник в перевозчике сообщает
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