Российские «Таран» и «Сапсан» уничтожат американских «Гремлинов»

Многофункциональные комплексы «Пищаль», «Таран» и «Сапсан», разрабатываемые концерном «Автоматика», смогут обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники, в частности, создаваемые в рамках американской программы Gremlins. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская разработка предполагает подавление (создание скользящих радиопомех) трех радиоканалов (управления, GPS-навигации и сброса информации), от которых зависит работа небольшого беспилотника.

«В таких системах очень важна скорость анализа радиоканалов, чтобы понять: на какую частоту ушла цель, — сказал главный конструктор концерна Сергей Ширяев . — Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его болтает ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа неконтролируемо снижается, пока не столкнется с землей».

Мобильный комплекс «Сапсан» — самый мощный в линейке, предназначен для борьбы с любыми типами беспилотников. Он обнаруживает дрон мультиканальной системой захвата и сопровождения целей в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальности более 100 километров, сопровождает их и излучает мощный направленный поток электромагнитных радиопомех. В особых случаях целеуказание с «Сапсана» может передаваться комплексу «Панцирь-С1».

Стационарный «Таран» эффективен при угрозе массированного нападения беспилотников с нескольких направлений. Переносная компактная «Пищаль» выполнена в виде смарт-ружья массой три килограмма, способного обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех частотах, предназначена главным образом для борьбы с одиночными целями или роем беспилотников.

Работа комплексов допускает использование собственных систем активной и пассивной радиолокации. Завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов «Автоматика» планирует в течение ближайших месяцев.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы Gremlins работает над созданием системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников. В их задачи входит разведка, действия в рамках электронной войны и сбрасывание оружия. В качестве самолета-носителя предполагается использование C-130 Hercules.

Контракт третьего, заключительного, этапа программы на создание дронов в размере 38,6 миллиона долларов выиграла компания Dynetics. Ожидается, что каждый из беспилотников сможет пролететь до 1000 километров, будет оснащен турбореактивным двигателем и передатчиком мощностью от 700 до 1000 ватт. Тестовый вариант системы должен быть готов к середине 2019 года.