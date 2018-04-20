Самарские военные сбили три десятка крылатых ракет в Астраханской области

Астраханской области на полигоне «Капустин Яр» собрались около 4 тысяч зенитчиков, в том числе бойцы из Самарской области . Они приняли участие в учениях по управлению авиацией.

— На полигон приехал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин . Он проверил действия авиации и войск противовоздушной обороны при массированных ракетных ударах, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военные использовали зенитные ракетные установки С-300В, «БУК-М2» и «ТОР-М1». Их привезли с Урала, Сибири и Поволжья. Комплексы поразили более 30 крылатых ракет условных противников.

В учениях задействовали около 3,8 тысячи военнослужащих и боевую технику Центрального военного округа.