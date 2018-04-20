Крым направит на военную службу больше двух тысяч призывников

Более двух тысяч жителей Крыма отправятся служить в российскую армию в рамках весеннего призыва. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на штаб Черноморского флота.

На военную службу с территории Республики Крым для комплектования Вооруженных сил РФ и прохождения военной службы по призыву направят 2,3 тысячи новобранцев

— штаб ЧФ.

Почти все срочники будут служить на кораблях ЧФ и в воинских частях флота на территории полуострова.

Еще порядка 700 крымчан отправятся в другие регионы. Они укомплектуют войска Южного и Западного военных округов, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Железнодорожные войска, соединения и воинские части Военно-морского флота, войска национальной гвардии РФ.