Крым направит на военную службу больше двух тысяч призывников 

Более двух тысяч жителей Крыма отправятся служить в российскую армию в рамках весеннего призыва. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на штаб Черноморского флота.
На военную службу с территории Республики Крым для комплектования Вооруженных сил РФ и прохождения военной службы по призыву направят 2,3 тысячи новобранцев
— штаб ЧФ.
Почти все срочники будут служить на кораблях ЧФ и в воинских частях флота на территории полуострова.
Еще порядка 700 крымчан отправятся в другие регионы. Они укомплектуют войска Южного и Западного военных округов, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Железнодорожные войска, соединения и воинские части Военно-морского флота, войска национальной гвардии РФ.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев предложил предоставлять отсрочку от армии депутатам местного самоуправления. Парламентарий уже занялся разработкой соответствующего проекта.