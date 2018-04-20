СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места

Сейчас парк «Победы» состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик собирается расширить флот до 30 судов.

Авиакомпания «Победа» собирается заказать для новых самолетов «стоячие» кресла при условии их сертификации и безопасности. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

В авиакомпании не стали комментировать планы по перекомпоновке салона, однако уточнили, что рассматривают различные предложения и варианты, которые могут повысить эффективность, а также увеличить число дешевых билетов.

На данный момент парк «Победы» состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик собирается расширить флот до 30 судов.

Ранее сообщалось, что итальянской фирмой Aviointeriors был разработан прототип стоячих мест для воздушных судов. Ряд «сидений» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет размещаться мягкая обивка, которая позволит пассажиру избежать дискомфорта. Также стоячие места будут оснащены двумя подлокотниками. На таком «кресле» сидеть нельзя, можно только облокотиться на него.

Как заявили производители, новые «кресла» смогут «уплотнить рассадку»: они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость воздушного судна на 20%.