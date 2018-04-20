НАТО было в шоке: как первый маршал РФ спас мир от ядерной катастрофы

Герой России Игорь Сергеев за свою долгую деятельность принял множество важных решений и можно без преувеличения утверждать, что, благодаря нему, после распада СССР не произошло ядерной катастрофы.

Еженедельник «Звезда» вспоминает историю первого маршала РФ , героя Российской Федерации Игоря Сергеева.

В 1955 году сын донецкого шахтера, ветерана Отечественной войны Игорь Сергеев закончил школу, и отец, который всегда хотел, чтобы его дети получили высшее образование, повез его в Москву , в МГУ , — а где еще, по его мнению, должен был учиться золотой медалист! Прошел Сергеев собеседование в университете… и тайком от отца уехал в Ленинград , сдал документы в военно-морское училище. Спустя год судьба занесла его в Севастополь — факультет инженеров-ракетчиков стал базовым для нового морского вуза.

В 1960 году Сергеев стал инженером плавсостава, получил диплом по специальности «Системы управления ракетным оборудованием» и был направлен… в Луцк , где формировалась бригада Ракетных войск стратегического назначения . О желании, личных устремлениях никто не спрашивал. Так ему и не удалось связать свою жизнь с морем, не довелось пройтись в парадной форме с морским кортиком.

Под начало дали отделение технической батареи. С первых дней службы молодой офицер постигал инженерную практику, культуру эксплуатации ракетного вооружения, вырабатывал высокую требовательность к себе и подчиненным. Игорь Сергеев прошел ступеньки заместителя командира батареи, главного инженера дивизиона, начальника инструкторской группы. Так он обрел полигонный опыт, научился вместе с боевыми расчетами пускать баллистические ракеты. В звании майора его назначили начальником штаба ракетного полка.

С этой должности направили на учебу в ракетную альма-матер — Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского, которую подполковник Сергеев окончил с отличием и стал командиром полка. Вскоре он становится начальником штаба дивизии, которая заняла по итогам учебы и дежурства второе место в Ракетных войсках. В 38 лет Сергеева назначили комдивом. Через три года — вновь учеба в Военной академии Генерального штаба . По выпуске его назначили начальником штаба Винницкой ракетной армии — мощнейшей стратегической группировки того времени. А затем последовал перевод в Москву, в ракетную Власиху на должность начальника оперативного управления Главного штаба РВСН. Затем были посты начальника оперативного управления штаба Ракетных войск, первого зам. начальника штаба, зам. главнокомандующего Ракетными войсками.

26 августа 1992 года впервые на конкурсной основе первый «мирный» ракетчик генерал-полковник Игорь Сергеев был назначен главнокомандующим РВСН. Сын победителя сменил после увольнения в запас фронтовика генерала армии Юрия Максимова

Судьбой ему было назначено пройти очень сложный период в его жизни, в жизни уничтожаемой на его глазах страны и ее вооруженных сил. И Игорь Сергеев повел себя так, как некогда лучшие царские офицеры, сделавшие все, чтобы сохранить в условиях большевистского режима и армию, и флот, и Россию.

Сохранить ядерный кулак

Распад Советского Союза и разгул западной демократии в нашей стране могли привести к самым трагическим последствиям. Началась процедура вывода ракетно-ядерного оружия с территорий бывших союзных республик (помимо РФ оно находилось еще в трех регионах), и разговор вообще зашел о ненужности этого вида вооружения. И если бы не твердая позиция тогдашнего главкома РВСН, сложно сказать до какого уровня опустилась бы наша страна. Генерал-полковнику Сергееву не только удалось сохранить боеготовность группировки, но и в очень сложных материальных условиях поставить на дежурство полк под Саратовом , оснащенный ракетными комплексами «Тополь». А при наличии такого аргумента не считаться с Россией никто уже не мог себе позволить.

Без преувеличения можно утверждать, что благодаря Игорю Дмитриевичу, после распада СССР не произошло ядерной катастрофы.

Казахстана, В кратчайшие сроки в 1990-е годы нужно было решить сложнейшие как с технической, так и с политической точки зрения задачи по выводу на территорию России ракет, ядерных боеприпасов, компонентов ракетного топлива из Белоруссии Украины . Боеспособность стала основой для современной Российской армии.

Тогда предстояло выполнить более 50 тысяч (!) опасных работ, в том числе связанных с ядерной безопасностью. Их переформирование (передвижение ракетной техники, ядерных боеприпасов, топлива) заняло достаточно много времени и сил, но все было сделано успешно, без единого инцидента.

Сохранив российский ядерный кулак в качестве надежного гаранта безопасности, именно Сергеев ввел в практику стратегических войск стопроцентное боевое дежурство, и сам неоднократно заступал в дежурную смену.

НАТОвцы в шоке

В мае 1997 года на коллегии Министерства обороны под руководством Президента России главкомы докладывали о состоянии дел в войсках. Когда дошла очередь до Сергеева, Верховный Главнокомандующий остановил его и, обращаясь к членам коллегии, сообщил, что есть предложение назначить генерала армии Сергеева временно исполняющим обязанности министра обороны Российской Федерации.

После испытательного срока, который длился около месяца, Сергеев был назначен министром обороны РФ и в течение четырех лет занимал эту тяжелую, ответственную должность. А в ноябре того же года ему — первому в истории современной России — было присвоено звание Маршал Российской Федерации.

А спустя всего полтора года случилось событие, которое благодаря решительной позиции главы военного ведомства, значительно вознесло пошатнувшийся авторитет российской армии. Во время военной операции войск НАТО против Югославии отряд российских десантников совершил марш-бросок в аэропорт «Слатина» в городе Приштине (столица Косово), который в буквальном смысле поверг в состояние шока все руководство Североатлантического альянса.

Наши десантники в течение нескольких часов на нескольких бэтээрах захватили все помещения аэропорта и заняли круговую оборону вокруг взлетного поля. Тем самым они опередили НАТОвские силы, намеревавшиеся подчинить себе один из главных воздушных сербских узлов. Именно российские блокпосты и их готовность к немедленному открытию огня остудили головы «бравых» североатлантических военных.

Де-факто, была создана реальная предпосылка к боевому соприкосновению российских вооруженных сил и войск НАТО. Последствия могли быть самими непредсказуемыми. Глава государства Борис Ельцин не знал, что делать, был готов в очередной раз все сдать заклятым друзьям. И только маршал Игорь Сергеев сохранял поразительное спокойствие.

На переговорах в Хельсинки между Россией и НАТО на уровне министров иностранных дел и обороны он снял не только все возникшие «непонятки», но и конкретизировал миссию российского военного контингента в Косово на несколько последующих лет.

Дали Героя. Но не для печати

Роль министра в разрядке той ситуации была оценена по достоинству, и указом президента Сергееву Игорю Дмитриевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Будучи человеком скромным, он довольно долго не носил звезду Героя на маршальском кителе. Только — на цивильном пиджаке. И тому была одна причина. Дело в том, что указ о присвоении геройского звания был, что называется не для печати. И сегодня остается только недоумевать, почему для такой фигуры, как министр обороны президент Ельцин не смог найти достаточно аргументов, чтобы документ о присвоении ему высшего звания получился бы не закрытым?

К сожалению, обстоятельства в жизни военных, в том числе и с очень большими звездами, нередко оказываются выше их самих. В 2000 году случилась трагедия с атомоходом «Курск»; в результате (она до сих пор называется одной из главных причин) в марте следующего года Маршал Сергеев был отправлен в отставку.

Отработав три года помощником главы государства по вопросам стратегической стабильности, он возглавил созданный по его же инициативе Клуб военачальников РФ. Эта общественная организация функционирует до сих пор, а ее президентом является генерал армии Анатолий Куликов , который до сих пор выполняет те уставные цели и задачи, которые разрабатывались еще Игорем Дмитриевичем.

На встречу с суворовцами он в последний раз надел маршальский мундир

В те годы мне посчастливилось работать пресс-секретарем Клуба. Обывателю может показаться, что вышедшие в отставку и запас военачальники и их родственники живут «в шоколаде». Уверяю вас, это далеко не так. И им нужна помощь. Вспоминаю такой случай. К нам за такой помощью обратилась Галина Яковлевна Джугашвили (внучка И. С. Сталина). Решение о выплате ей дополнительной пенсии принималось на заседании правления Клуба. Было высказано сомнение в отношении того, что это может быть неправильно воспринято руководством страны, поскольку фигура Сталина по сей день остается неоднозначной. Игорь Дмитриевич расставил все на свои места одной фразой: «Она — дочь советского офицера, погибшего в фашистском плену и внучка генералиссимуса, которого никто этого звания не лишал». И Галина Яковлевна ежемесячно до конца своих земных дней получала пенсию от Клуба военачальников РФ.

В конце ноября 2005 года на День матери Игорь Дмитриевич предложил собрать вместе вдов маршалов, видных генералов и адмиралов и устроить «посиделки» по-семейному: с чаем, конфетами. Каждой был подготовлен скромный подарок от Клуба. Женщины были потрясены проявленным к ним вниманием, многие не скрывали слез, и были счастливы от того, что их не забыли.

Приехала на праздник и вдова бывшего первого заместителя МВД СССР генерал-полковника Бориса Елисова, но подняться на второй этаж не было сил — не позволила болезнь ног. Мы доложили об этом маршалу. Он взял букет цветов и сам спустился к ней на первый этаж. Обнял пожилую женщину, пожелал всего самого хорошего и лично проводил до машины.

В последний раз Игорь Дмитриевич надел маршальский мундир в конце августа 2006 года. Хотя в этом и не было особой надобности. Клуб военачальников организовал поездку группы суворовцев и нахимовцев по местам боевой славы на Украине, в Белоруссии и Болгарии . Надо было напутствовать ребят, и маршал решил это сделать лично. Объяснил просто: «Это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто — услышать. Если бы я в свои курсантские годы пообщался вживую с маршалом, наверняка, находился бы под впечатлением ни один год».

Нас тогда смутил лишь один момент. Игорь Дмитриевич мог говорить только шепотом и с трудом передвигался, опираясь на палку-костыль. Как воспримут его ребята в военной форме «с иголочки», в ожидании встречи с Маршалом РФ, единственным в России… И мы были поражены. Он вышел без костыля, с улыбкой, крепко пожал руку каждому мальчишке. Ничего не подозревавшие, они подумали, что маршал просто немного охрип…

«Врать не могу»

46 календарных лет Игорь Сергеев отдал военной службе. Много это или мало? Человека судят по делам, а их потянет у Сергея Дмитриевича на столетия. Более двадцати лет служил он на Одинцовской земле. Теперь один из микрорайонов Одинцова носит его имя. Решение об увековечении памяти Маршала Сергеева приняли на его родине в Макеевке Донецкой области — на школе № 22, которая носит имя Маршала Российской Федерации Сергеева Игоря Дмитриевича, открыта мемориальная доска, а к 70-летию со дня рождения ему установлен памятник.

В 2017 году высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова, которое в 1960 году окончил с отличием будущий маршал, состоялась торжественная церемония установки памятной доски в его честь. И вот теперь, в Севастополе в 80-ю годовщину со дня рождения первого Маршала РФ в училище ему установили памятник.

…Мы часто просили Игоря Дмитриевича взяться за книгу воспоминаний. Предлагали свою помощь. Он отнекивался: «Писать всю правду не имею права, а врать не могу». Таким он был. И остался.