Повышение точности стрельбы позволило миротворцам ЦВО сэкономить 15 проц. боеприпасов

Нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин миротворцы сдавали на Рощинском полигоне в Самарской области

Военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округа во время контрольной проверки за зимний период обучения сэкономили около 15 процентов боеприпасов от выделенных для сдачи итоговых экзаменов.

Сдача боеприпасов была обусловлена тем, что часть военнослужащих во время выполнения нормативов по огневой подготовке уничтожали цели с первой или второй попыток.

Нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин миротворцы сдавали на Рощинском полигоне в Самарской области. Всего боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия, а также бронетранспортеров БТР-82АМ выполнили более 1 тыс. человек.