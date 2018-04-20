«Победа» планирует заказать «стоячие» кресла для новых самолётов

Ранее газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма разработала прототип стоячих мест для самолётов. Их планируется закреплять вертикальными стойками, а на уровне бёдер будет расположена мягкая обивка. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него.

По словам производителей, новинка позволит «уплотнить рассадку»: она в два раза легче стандартных сидений и увеличивает пассажировместимость самолёта на 20%.

В пресс-службе «Победы» комментировать планы по перекомпоновке салона не стали.