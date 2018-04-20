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«Победа» планирует заказать «стоячие» кресла для новых самолётов
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«Победа» планирует заказать «стоячие» кресла для новых самолётов 

Говорит Москва 48 минут назад
Ранее газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма разработала прототип стоячих мест для самолётов. Их планируется закреплять вертикальными стойками, а на уровне бёдер будет расположена мягкая обивка. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него.
По словам производителей, новинка позволит «уплотнить рассадку»: она в два раза легче стандартных сидений и увеличивает пассажировместимость самолёта на 20%.
В пресс-службе «Победы» комментировать планы по перекомпоновке салона не стали.
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