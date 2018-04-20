Во Владивостоке прошла первая ночная тренировка механизированной части парада ко Дню Победы

В тренировке было задействовано более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота.

Сегодня во Владивостоке на центральной площади города прошла первая ночная тренировка механизированной колонны, которая будет участвовать в параде, посвященном Дню Победы.

В тренировке было задействовано более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота. Впервые прохождение по центру Владивостока в составе парадного строя отрабатывали водители зенитно-ракетных комплексов С-400 и современных бронетранспортёров БТР-82А. Также в тренировке приняли участие комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», буксируемые гаубицы и специальные автомашины.

Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники пройдет 25 апреля, а генеральная репетиция парада состоится 7 мая.