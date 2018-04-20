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Сегодня состоится заседание Коллегии Министерства обороны РФ в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
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Сегодня состоится заседание Коллегии Министерства обороны РФ в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В повестку заседания будут включены вопросы, касающиеся подготовки к Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2018» и Международному форуму «Неделя национальной безопасности».
20 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится выездное заседание Коллегии Минобороны России.
В повестку заседания будут включены вопросы, касающиеся подготовки к Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2018» и Международному форуму «Неделя национальной безопасности».
Также участники Коллегии обсудят ход подготовки к военному параду на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Заключительным вопросом повестки заседания Коллегии станет создание Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Западном военном округе.
В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти, промышленности, общественных и других организаций.
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