В Оренбуржье завершились учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

МЧС подвели итоги Всероссийского командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных актуальным на сегодня весенним половодьем и природными пожарами.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, всего в учениях по ликвидации условных происшествий приняли участие около 640 человек по всей России

В рамках учений профилактические мероприятия выполнялись и в Оренбургской области . На территории региона участники расчистили просеки вдоль линий электропередач, создали противопожарные барьеры и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и многое другое.

«К сожалению, не все население сделало выводы из тех трагических событий, которые происходили на территории нашей страны. Мы все помним серьезный пожар, произошедший 28 апреля 2017 года в Иркутской области , когда был полностью уничтожен огнем населенный пункт. Такие примеры, к сожалению, имели место на территории Оренбургской области: село Васильевка Кувандыкского городского округа, где сгорело 8 жилых домов. Чесноковка, когда без крова остались 4 семьи», — напомнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области Андрей Щербина.

Учения помогли проверить реальность планов по организации межведомственного взаимодействия, разрабатываемых субъектами страны. В МЧС отмечают, что организация подобной работы повышает готовность органов управления защитить населенные пункты и инфраструктуры от возникновения возможных сезонных происшествий и быстро устранить их последствия.