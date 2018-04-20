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В Оренбуржье завершились учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
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В Оренбуржье завершились учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ProOren 51 минуту назад
Фото: ProOren
В МЧС подвели итоги Всероссийского командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных актуальным на сегодня весенним половодьем и природными пожарами.
Как сообщают в пресс-службе МЧС, всего в учениях по ликвидации условных происшествий приняли участие около 640 человек по всей России.
В рамках учений профилактические мероприятия выполнялись и в Оренбургской области. На территории региона участники расчистили просеки вдоль линий электропередач, создали противопожарные барьеры и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и многое другое.
«К сожалению, не все население сделало выводы из тех трагических событий, которые происходили на территории нашей страны. Мы все помним серьезный пожар, произошедший 28 апреля 2017 года в Иркутской области, когда был полностью уничтожен огнем населенный пункт. Такие примеры, к сожалению, имели место на территории Оренбургской области: село Васильевка Кувандыкского городского округа, где сгорело 8 жилых домов. Чесноковка, когда без крова остались 4 семьи», — напомнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области Андрей Щербина.
Учения помогли проверить реальность планов по организации межведомственного взаимодействия, разрабатываемых субъектами страны. В МЧС отмечают, что организация подобной работы повышает готовность органов управления защитить населенные пункты и инфраструктуры от возникновения возможных сезонных происшествий и быстро устранить их последствия.
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