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ABC: в Южно-Китайском море произошло противостояние кораблей Австралии и Китая
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ABC: в Южно-Китайском море произошло противостояние кораблей Австралии и Китая 

ТАСС 39 минут назад
СИДНЕЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Корабли Китая «бросили вызов» трем кораблям ВМФ Австралии в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на официальные источники в Канберре. Согласно имеющейся информации, «ранее в этом месяце» отряд австралийских кораблей в составе фрегатов HMAS Anzac и HMAS Toowoomba и танкера HMAS Success, шедший в Хошимин (Вьетнам) с визитом доброй воли, был встречен в ЮКМ китайскими кораблями. «По словам пожелавшего сохранить анонимность источника в военных кругах [Австралии], „обмен был вежливым, но твердым“, — отметила телекомпания, уточнив, что представители австралийского минобороны категорически отказываются раскрывать детали этого инцидента.
Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, который в настоящее время находится в Лондоне на встрече глав правительств стран Содружества, отказался подтвердить или опровергнуть сообщение телекомпании. Вместе с тем в беседе с журналистами он подчеркнул, что его страна „поддерживает практику свободного судоходства и полетов во всем мире, и в этом контексте австралийские корабли имеют полное право находиться в мировом океане, в том числе в Южно-Китайском море в соответствии с международными законами“.
Ситуация в ЮКМ остается весьма напряженной из-за продолжающихся в последние десятилетия споров Китая с несколькими государствами региона по поводу принадлежности ряда островов, в частности с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией, Филиппинами и Индонезией. Официальные представители Австралии неоднократно публично заявляли, что их страна не имеет никаких территориальных претензий на острова акватории ЮКМ, выступает за свободу судоходства и полетов и против любых односторонних действий по изменению статус-кво в регионе.
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