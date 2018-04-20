ABC: в Южно-Китайском море произошло противостояние кораблей Австралии и Китая

СИДНЕЙ , 20 апреля. / ТАСС /. Корабли Китая «бросили вызов» трем кораблям ВМФ Австралии в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на официальные источники в Канберре . Согласно имеющейся информации, «ранее в этом месяце» отряд австралийских кораблей в составе фрегатов HMAS Anzac и HMAS Toowoomba и танкера HMAS Success, шедший в Хошимин Вьетнам ) с визитом доброй воли, был встречен в ЮКМ китайскими кораблями. «По словам пожелавшего сохранить анонимность источника в военных кругах [Австралии], „обмен был вежливым, но твердым“, — отметила телекомпания, уточнив, что представители австралийского минобороны категорически отказываются раскрывать детали этого инцидента.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, который в настоящее время находится в Лондоне на встрече глав правительств стран Содружества, отказался подтвердить или опровергнуть сообщение телекомпании. Вместе с тем в беседе с журналистами он подчеркнул, что его страна „поддерживает практику свободного судоходства и полетов во всем мире, и в этом контексте австралийские корабли имеют полное право находиться в мировом океане, в том числе в Южно-Китайском море в соответствии с международными законами“.