Сложнейшая посадка многотонных «Терминаторов» и «Крокодилов» в горах: кадры учений

Пилоты отработали взлет и посадку в высокогорье Кабардино-Балкарии , отточили атаку при сложных метеоусловиях и провели учения по поиску раненых.

В Кабардино-Балкарии прошли сложнейшие учения экипажей вертолетного полка из Нальчика . Пилоты оттачивали навыки взлета и посадки в условиях высокогорья, сообщили в Минобороны РФ.

Летчики многотонных Ми-8АМТШ и Ми-24 показали высший пилотаж, изящно лавируя между горными кряжами. Упражнения напоминают конвейер: после короткого приземления на незнакомую площадку «Крокодилы» и «Терминаторы» уходят на новый круг.

Экипажи отработали взлет и посадку на высотах от полутора до трех с половиной километров. После этого вертолетчики эскадрильи отточили атаку целей в сложных метеоусловиях и провели учения по поиску раненых.

Последний элемент особенно важен в боевых условиях, тем более в горах, ведь зачастую «вертушка» — единственная надежда для наземных сил получить огневую поддержку и эвакуировать пострадавших бойцов.