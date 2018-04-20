Войска ЦВО успешно отразили ракетную атаку в рамках учений

КАПУСТИН ЯР, 20 апр — РИА Новости . Войска противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) успешно отразили «атаку 30 крылатых и баллистических ракет» в рамках учений, которые состоялись на полигоне Капустин Яр в Астраханской области , сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"На полигоне Капустин Яр состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО Центрального военного округа на стратегическом направлении с боевой стрельбой. В ходе активной фазы учений расчеты средств ПВО С-300В, «Бук-М1», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла», которые были передислоцированы на Юг России из Поволжья, Сибири и с Урала, отразили более 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели", — сказал Шорин.

За действиями авиации и войск ПВО при массированном ракетно-авиационном ударе условного противника наблюдал командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин . «Одной из главных задач в ходе проведения учения стало вскрытие и уничтожение именно крылатых ракет морского и воздушного базирования на сверхмалых высотах. Войска с этой задачей справились», — сказал Лапин, подводя итоги учений.

Также он подчеркнул, что, «учитывая опыт ведения боевых действий в Сирии , решение подобных задач в условиях современного боя становится одной из первостепенных».

В учениях было задействовано 3,8 тысячи военнослужащих. «Командующему войсками также продемонстрировали применяемые в учении новые имитаторы воздушных целей и ракеты-мишени, которые по своим тактико-техническим характеристикам соответствуют современнейшим крылатым и баллистическим ракетам», — добавил Шорин.