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Войска ЦВО успешно отразили ракетную атаку в рамках учений
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Войска ЦВО успешно отразили ракетную атаку в рамках учений 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
КАПУСТИН ЯР, 20 апр — РИА Новости. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) успешно отразили «атаку 30 крылатых и баллистических ракет» в рамках учений, которые состоялись на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.
"На полигоне Капустин Яр состоялись масштабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО Центрального военного округа на стратегическом направлении с боевой стрельбой. В ходе активной фазы учений расчеты средств ПВО С-300В, «Бук-М1», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла», которые были передислоцированы на Юг России из Поволжья, Сибири и с Урала, отразили более 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели", — сказал Шорин.
За действиями авиации и войск ПВО при массированном ракетно-авиационном ударе условного противника наблюдал командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. «Одной из главных задач в ходе проведения учения стало вскрытие и уничтожение именно крылатых ракет морского и воздушного базирования на сверхмалых высотах. Войска с этой задачей справились», — сказал Лапин, подводя итоги учений.
Также он подчеркнул, что, «учитывая опыт ведения боевых действий в Сирии, решение подобных задач в условиях современного боя становится одной из первостепенных».
В учениях было задействовано 3,8 тысячи военнослужащих. «Командующему войсками также продемонстрировали применяемые в учении новые имитаторы воздушных целей и ракеты-мишени, которые по своим тактико-техническим характеристикам соответствуют современнейшим крылатым и баллистическим ракетам», — добавил Шорин.
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