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Масштабные двусторонние тактические учения ТОФ начались в Японском море
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Масштабные двусторонние тактические учения ТОФ начались в Японском море 

ТАСС 22 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Двусторонние тактические учения, в которых принимают участие 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, начались в Японском море. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в рамках итоговой проверки за зимний период обучения на Тихоокеанском флоте (ТОФ) началось двустороннее тактическое учение, для участия в котором привлечены надводные боевые корабли и подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, вспомогательные суда и морская авиация флота
На различных этапах учения будет задействовано до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, до 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ", — сообщил Воскресенский.
В море корабли в составе тактических групп будут решать противолодочные задачи. Также они отработают противовоздушную оборону отрядов и проведут встречный морской бой. Кроме того, планируется выполнение ракетных и артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям, добавил Воскресенский.
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