Масштабные двусторонние тактические учения ТОФ начались в Японском море

ВЛАДИВОСТОК , 20 апреля. / ТАСС /. Двусторонние тактические учения, в которых принимают участие 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, начались в Японском море. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в рамках итоговой проверки за зимний период обучения на Тихоокеанском флоте (ТОФ) началось двустороннее тактическое учение, для участия в котором привлечены надводные боевые корабли и подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, вспомогательные суда и морская авиация флота

На различных этапах учения будет задействовано до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, до 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ", — сообщил Воскресенский.

В море корабли в составе тактических групп будут решать противолодочные задачи. Также они отработают противовоздушную оборону отрядов и проведут встречный морской бой. Кроме того, планируется выполнение ракетных и артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям, добавил Воскресенский.