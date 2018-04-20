Армейская авиация НОАК провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья

Фучжоу, 19 апреля / Синьхуа / — 18 апреля Армейская авиация НОАК, в соответствии с годовым планом, провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья Китая

В ходе учений проходили стрельбы боевыми снарядами, отрабатывались слаженность и эффективность действий боевых вертолетов различных типов, осуществлялась всесторонняя проверка всепогодной боеготовности китайской Армейской авиации.

Фучжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — 18 апреля Армейская авиация НОАК, в соответствии с годовым планом, провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья Китая.

В ходе учений проходили стрельбы боевыми снарядами, отрабатывались слаженность и эффективность действий боевых вертолетов различных типов, осуществлялась всесторонняя проверка всепогодной боеготовности китайской Армейской авиации.

Фучжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — 18 апреля Армейская авиация НОАК, в соответствии с годовым планом, провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья Китая.

В ходе учений проходили стрельбы боевыми снарядами, отрабатывались слаженность и эффективность действий боевых вертолетов различных типов, осуществлялась всесторонняя проверка всепогодной боеготовности китайской Армейской авиации.

Фучжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — 18 апреля Армейская авиация НОАК, в соответствии с годовым планом, провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья Китая.

В ходе учений проходили стрельбы боевыми снарядами, отрабатывались слаженность и эффективность действий боевых вертолетов различных типов, осуществлялась всесторонняя проверка всепогодной боеготовности китайской Армейской авиации.

Фучжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — 18 апреля Армейская авиация НОАК, в соответствии с годовым планом, провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья Китая.

В ходе учений проходили стрельбы боевыми снарядами, отрабатывались слаженность и эффективность действий боевых вертолетов различных типов, осуществлялась всесторонняя проверка всепогодной боеготовности китайской Армейской авиации.

Фучжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — 18 апреля Армейская авиация НОАК, в соответствии с годовым планом, провела суточные надводные учения у юго-восточного побережья Китая.

В ходе учений проходили стрельбы боевыми снарядами, отрабатывались слаженность и эффективность действий боевых вертолетов различных типов, осуществлялась всесторонняя проверка всепогодной боеготовности китайской Армейской авиации.