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За неделю 18 летательных аппаратов вели разведку вдоль границ России
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За неделю 18 летательных аппаратов вели разведку вдоль границ России 

RT на русском 1 час назад
За прошедшую неделю 18 иностранных летательных аппаратов вели разведывательную деятельность вдоль российских границ. Об этом сообщает газета Минобороны России «Красная звезда».
«18 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации», — отмечает газета.
При этом сообщается, что дежурным силам ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных судов.
Издание также уточняет, что нарушений границ воздушного пространства страны допущено не было.
Ранее стало известно, что 24 иностранных самолёта вели разведку вдоль границ России.
RT на русском: последние новости
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