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ВКС РФ пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
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ВКС РФ пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Дежурные силы ПВО не допустили нарушения воздушного пространства РФ.
Экипажи Воздушно-космических сил России совершили пять вылетов на перехват иностранных самолетов, которые вели разведку у границ нашей страны. Данные Министерства обороны были опубликованы в газете «Красная звезда».
Всего рядом с российскими границами за неделю были замечены 18 летательных аппаратов, занимающихся сбором данных.
В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО России не допустили нарушения воздушного пространства РФ.
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