Ещё
Эксперт: разведактивность у наших границ не может не настораживать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: разведактивность у наших границ не может не настораживать 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Разведку у границ России за прошедшую неделю провели 18 иностранных самолетов, следует из данных газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Также отмечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в сообщении.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что нынешняя разведактивность НАТО у российских границ не может не настораживать.
"Данные о том, что разведку вдоль наших границ провело такое количество самолетов, в принципе, настораживают. И вот почему. Само по себе проведение разведывательных мероприятий со стороны блока НАТО уже стало достаточно привычным. Но с учетом удара по Сирии резкое усиление разведывательной активности на самом деле ничего хорошего не несет и говорит о том, что наш противник либо готовится к каким-то действиям, либо создает новый массив разведывательной информации", — сказал Дмитрий Дрозденко.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
РИА Новости: последние новости
В Ираке рассказали об авиаударах по позициям ИГ* в Сирии Корабли ТОФ на Камчатке поразили воздушные мишени переносными ЗРК В парадах Победы примут участие более 55 тысяч человек, рассказал Шойгу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание257
«Весь салон залит кровью»95
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Турция вывела золотой запас из США210
Землю неожиданно накрыла магнитная буря11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение