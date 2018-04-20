Эксперт: разведактивность у наших границ не может не настораживать

Разведку у границ России за прошедшую неделю провели 18 иностранных самолетов, следует из данных газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Также отмечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в сообщении.

"Данные о том, что разведку вдоль наших границ провело такое количество самолетов, в принципе, настораживают. И вот почему. Само по себе проведение разведывательных мероприятий со стороны блока НАТО уже стало достаточно привычным. Но с учетом удара по Сирии резкое усиление разведывательной активности на самом деле ничего хорошего не несет и говорит о том, что наш противник либо готовится к каким-то действиям, либо создает новый массив разведывательной информации", — сказал Дмитрий Дрозденко.

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