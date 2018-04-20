В военном параде в Ростове-на-Дону примут участие более 2600 военнослужащих ЮВО

Также пройдут парадные расчета от кадетских корпусов, детско-юношеского движения «Юнармия», Росгвардии, спасательного центра МЧС России, Ростовского юридического института МВД –— общей численностью более 900 участников.

В Ростове-на-Дону началась активная фаза подготовки к военному параду в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В военном параде примут участие более 2600 военнослужащих объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). В одном строю с военнослужащими пройдут парадные расчета от кадетских корпусов, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сводные батальоны Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, Южного спасательного центра МЧС России, Ростовского юридического института МВД России, общей численностью более 900 участников.

В состав механизированной колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Тор-М», бронетранспортеры БТР-82АМ.

Первая тренировка военного парада в центре донской столицы на Театральной площади состоится 26 апреля. Она пройдет под звуки сводного оркестра гарнизона численностью около 100 музыкантов.

Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов –— в городах-героях Волгограде Керчи , а также Ростове-на-Дону, Владикавказе

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО будут привлечены более 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано около 350 единиц вооружения и военной техники.