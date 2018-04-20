В Севастополе откроют памятник единственному Маршалу РФ Игорю Сергееву

Сегодня в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова состоится Военно-историческая конференция «Первый Маршал Российской Федерации».

«Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения Маршала Российской Федерации, Героя России, Министра обороны (1997–2001 гг.) Игоря Сергеева . Игорь Дмитриевич является выпускником черноморской кузницы офицерских кадров 1960 года, окончил наше учебное заведение с отличием и сделал достойную для подражания офицерскую карьеру», — сказал начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич