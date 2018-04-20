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В Севастополе откроют памятник единственному Маршалу РФ Игорю Сергееву
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В Севастополе откроют памятник единственному Маршалу РФ Игорю Сергееву 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова состоится Военно-историческая конференция «Первый Маршал Российской Федерации».
«Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения Маршала Российской Федерации, Героя России, Министра обороны (1997–2001 гг.) Игоря Сергеева. Игорь Дмитриевич является выпускником черноморской кузницы офицерских кадров 1960 года, окончил наше учебное заведение с отличием и сделал достойную для подражания офицерскую карьеру», — сказал начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич.
Также сегодня состоится открытие первого в России памятника маршалу Игорю Дмитриевичу Сергееву — первому маршалу в истории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Открытие памятника состоится по адресу: Севастополь, ул. П. Дыбенко, д.1/А (Историческая территория ЧВВМУ им. П. С. Нахимова).
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