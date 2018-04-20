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Мотострелки ЮВО остановили «противника» на склонах Кавказского хребта в КЧР
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Мотострелки ЮВО остановили «противника» на склонах Кавказского хребта в КЧР 

РИА Новости 13 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Более 600 горных мотострелков Южного военного округа (ЮВО) при поддержке вертолетов и минометов остановили наступление условного противника на склонах Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По замыслу учения, личный состав соединения был поднят по тревоге, после чего в составе подразделений вертолетами армейской авиации был переброшен в заданный район.
"В сложных условиях горно-лесистой местности горные стрелки остановили наступление подразделений условного противника, заблокировав их в ущелье", — сказал Астафьев. В учебном бою мотострелков поддержала огнем армейская авиация.
К проводимым мероприятиям были привлечены подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, а также вьючный транспортный взвод. Лошади доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда в дальнейшем велся прицельный огонь по живой силе и легкобронированным целям условного противника.
Отмечается, что корректирование огня обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов. Всего к учениям было привлечено около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, а также пара ударных вертолетов Ми-35М.
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