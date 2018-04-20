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Сотрудникам Росгвардии сохранят все льготы
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Сотрудникам Росгвардии сохранят все льготы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме планируют внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся пособий для военнослужащих.
После принятия в 2016 году закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» в состав Росгвардии перевели военнослужащих Внутренних войск МВД РФ, сотрудников вневедомственной охраны, бойцов ОМОНов и СОБРов.
На все эти категории распространялись социальные льготы, прописанные в федеральном законодательстве — в частности, пособия тем, кто получил увечья в ходе несения воинской службы, или помощь семьям военнослужащих, утративших кормильца.
«Когда мы принимали закон о национальной гвардии, мы не прописали в нём возможность для сотрудников Росгвардии пользоваться этим социальным пакетом. С учётом этого упущения, мы подготовили законопроект, который вносит изменения в ряд федеральных законов в части социального обеспечения военнослужащих Росгвардии», — рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
По словам депутата, законопроект уже прошёл экспертное обсуждение и будет внесён в Госдуму на днях, как только его подпишет председатель Комитета Василий Пискарёв.
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