Пункт отбора на военную службу по контракту работал на «Ярмарке вакансий — 2018» в Екатеринбурге

Огромный интерес у студентов вызвали авиамодели самолетов на дистанционном управлении, полевая почта пункта отбора и возможность написать бумажное письмо друзьям и знакомым.

Пункт отбора на военную службу по контракту работал на «Ярмарке вакансий — 2018» в Российском государственном профессионально-педагогическом в Екатеринбурге

Студенты и посетители мероприятия смогли ознакомиться с возможностью поступления на военную службу по контракту взамен службы по призыву, узнать места и условия прохождения службы. С выпускниками 2018 года проводилось предварительное тестирование и подбор должностей.

Огромный интерес у студентов вызвали аэромодели самолетов на дистанционном управлении, полевая почта пункта отбора и возможность написать бумажное письмо друзьям и знакомым.