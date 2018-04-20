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Пункт отбора на военную службу по контракту работал на «Ярмарке вакансий — 2018» в Екатеринбурге
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Пункт отбора на военную службу по контракту работал на «Ярмарке вакансий — 2018» в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огромный интерес у студентов вызвали авиамодели самолетов на дистанционном управлении, полевая почта пункта отбора и возможность написать бумажное письмо друзьям и знакомым.
Пункт отбора на военную службу по контракту работал на «Ярмарке вакансий — 2018» в Российском государственном профессионально-педагогическом в Екатеринбурге.
Студенты и посетители мероприятия смогли ознакомиться с возможностью поступления на военную службу по контракту взамен службы по призыву, узнать места и условия прохождения службы. С выпускниками 2018 года проводилось предварительное тестирование и подбор должностей.
Огромный интерес у студентов вызвали аэромодели самолетов на дистанционном управлении, полевая почта пункта отбора и возможность написать бумажное письмо друзьям и знакомым.
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