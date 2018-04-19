Учащиеся школы № 245 Санкт-Петербурга приняли клятву кадета в Военно-морском институте

Мероприятия, проводимые институтом совместно со школами города на Неве, стали уже традиционными и являются важнейшей частью профориентационной работы.

Санкт-Петербурге в Военно-морском институте (Морском корпусе Петра Великого) состоялась торжественная церемония вступления учащихся школы № 245 Адмиралтейского района в ряды морских кадет.

105 школьников приняли клятву кадета в историческом Зале Революции старейшего военно-морского учебного заведения. В мероприятии приняли участие представители Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России , Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», командование и курсанты Военно-морского института.

После произнесения клятвы каждому школьнику были выданы удостоверения кадета.

Ребята получили возможность ознакомиться с более чем трехвековой историей Морского корпуса Петра Великого, осмотреть исторические помещения и картинные галереи.

Завершилось мероприятие концертной программой, подготовленной вокальными коллективами Военно-морского института и творческими коллективами средней школы № 245.

«Мероприятия, проводимые Военно-морским институтом совместно со школами Санкт-Петербурга, стали уже традиционными и являются важнейшей частью профориентационной работы, которую проводит Военный учебно-научный центр ВМФ в Санкт-Петербурге во всех своих структурных подразделениях», — отметил заместитель начальника Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) капитан 1 ранга Александр Березюк.