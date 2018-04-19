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В межвидовом учебном центре РВСН завершили подготовку более 800 младших специалистов связи
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В межвидовом учебном центре РВСН завершили подготовку более 800 младших специалистов связи 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обучение проходило по пятимесячным и трехмесячным программам, военнослужащие освоили специальности радиотелеграфиста, оператора систем боевого управления, а также кабельщика, специалиста волоконно-оптической связи.
В межвидовом региональном учебном центре связи РВСН, расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл. ), готовятся к выпуску младших военных специалистов.
Более 700 военнослужащих по призыву и около 150 военнослужащих по контракту прошли профессиональную подготовку по пятимесячным и трехмесячным программам обучения, в ходе которых приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.
После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в войска ВКС, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а также другие виды Вооруженных Сил и рода войск.
Учебный центр РВСН готовит младших военных специалистов РВСН. Для организации профессиональной подготовки военнослужащих в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.
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