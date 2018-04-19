В межвидовом учебном центре РВСН завершили подготовку более 800 младших специалистов связи

Обучение проходило по пятимесячным и трехмесячным программам, военнослужащие освоили специальности радиотелеграфиста, оператора систем боевого управления, а также кабельщика, специалиста волоконно-оптической связи.

Более 700 военнослужащих по призыву и около 150 военнослужащих по контракту прошли профессиональную подготовку по пятимесячным и трехмесячным программам обучения, в ходе которых приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов систем боевого управления, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН будут направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в войска ВКС, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а также другие виды Вооруженных Сил и рода войск.

Учебный центр РВСН готовит младших военных специалистов РВСН. Для организации профессиональной подготовки военнослужащих в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.