Американская субмарина пробила лед в Арктике и всплыла

В Сети появилось видео, на котором американская атомная подводная лодка всплывает на поверхность в Арктике из-подо льда. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как быстроходная подлодка типа «Лос-Анджелес» USS Hartford (SSN 768) пробивает лед и всплывает. При этом экипаж, управлявший в тот момент АПЛ, тоже был запечатлен. Поэтому наблюдать за процессом всплытия субмарины можно и изнутри.

Члены экипажа практически не почувствовали самого столкновения. Судя по видео, толщина льда была незначительной.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ