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Американская субмарина пробила лед в Арктике и всплыла
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Американская субмарина пробила лед в Арктике и всплыла 

Мир24 59 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Сети появилось видео, на котором американская атомная подводная лодка всплывает на поверхность в Арктике из-подо льда. Ролик опубликован на YouTube.
На кадрах видно, как быстроходная подлодка типа «Лос-Анджелес» USS Hartford (SSN 768) пробивает лед и всплывает. При этом экипаж, управлявший в тот момент АПЛ, тоже был запечатлен. Поэтому наблюдать за процессом всплытия субмарины можно и изнутри.
Члены экипажа практически не почувствовали самого столкновения. Судя по видео, толщина льда была незначительной.
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