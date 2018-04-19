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Правительство одобрило проект поправки в закон о статусе военнослужащих
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Правительство одобрило проект поправки в закон о статусе военнослужащих 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий равные права на обеспечение жильем военнослужащих-преподавателей, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 151 Федерального закона „О статусе военнослужащих“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в перечне решений.
"Законопроектом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих — преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих — преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования", — поясняется в сообщении.
Законопроект был одобрен 2 апреля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
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