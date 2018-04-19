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«Россети» и «Ростех» создадут СП для цифровизации электросетей России
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«Россети» и «Ростех» создадут СП для цифровизации электросетей России 

Rambler News Service 1 час назад
«Россети» и «Ростех» создадут совместные предприятия для цифровизации электросетей в России, говорится в сообщении правительства.
Как отмечает пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание о создании в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства.
«В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» — «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса», — говорится в сообщении.
По итогам совещания Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объёмы инвестирования «Ростеха» в «Россети» для реализации данного проекта.
Как ранее сообщало RNS, «Россети» оценивают стоимость программы цифровизации электросетей РФ до 2030 года в 1,3 трлн рублей.
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