Воронежские военные потратят полторы тонны краски на подготовку техники к Параду Победы

Ремонтные бригады Западного военного округа уже начали работу. Полторы тонны краски для праздничного вида. Ремонтные бригады Западного военного округа начали готовить к параду Победы его механических участников. В колесной колонне будет 33 машины. Противотанковые пушки — «Рапиры» –на этот раз на главной площади Воронежа не появятся. Отправятся сразу к месту проведения салюта. Вся техника — это то, что стоит на вооружении в частях Курской, Белгородской и Воронежской областей. Многие машины прибыли сюда прямо с полигонов, после учений.

Из-за затяжной весны отмывать те же самоходные установки — «Ноны» — пришлось пару дней. Технику зачищают, «зазеленеет» она после пульверизатора. На то, чтобы придать парадный вид всей колонне только краски цвета «хаки» уйдёт тонна. Резину на колесах зачернят. Часть праздничного облика — это наклейки на борта: звёзды и георгиевские ленты. Рембригады обязательно смотрят и уровень жидкостей, тестируют работу тормозной системы. В колонне 9 мая машины пойдут с включёнными фарами. Поэтому проверяют все лампочки — для сравнения, только в одном БТРе их 52. Перегоревшие — меняют. Работы, признаются, добавляет сама геометрия машин.