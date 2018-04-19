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Почему нужно пристегиваться в самолете
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Почему нужно пристегиваться в самолете 

Don't Panic 26 минут назад
Инструкция безопасности в самолете гласит, что пристегиваться нужно при взлете и посадке, а также, желательно, быть пристегнутым и во время всего полета. Скептики могут возразить, что никакого толка от ремней безопасности в самолете нет — какая, мол, разница, на километровой высоте, пристегнут ты к креслу, или нет. На самом деле, разница, конечно же есть. И пренебрежительное отношение к мелочам в воздухе может действительно стоить вам жизни. Ни авиакомпания, ни стюарды не желают пристегнуть вас к креслу только потому, что это доставит им меньше проблем. Вот несколько причин, по которым вы должны обязательно пристегиваться в самолете.
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