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Выдвигаясь на учении в назначенный район, экипажи танковой дивизии ЦВО совершили 300-километровый марш в горно-лесистой местности
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Выдвигаясь на учении в назначенный район, экипажи танковой дивизии ЦВО совершили 300-километровый марш в горно-лесистой местности 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На протяжении всего маршрута бронетехника преодолевала водные преграды, затяжные подъёмы, крутые спуски. Для осмотра машин и приема пищи были организованы кратковременные привалы с необходимой маскировкой.
В Челябинской области подразделения танковой дивизии Центрального военного округа в рамках учения совершили 300— километровый марш в горно-лесистой местности.
В течение двух суток военнослужащие в колоннах на бронетранспортёрах БТР-82А и танках Т-72Б двигались по пересечённой местности с естественными и искусственными препятствиями.
На протяжении всего маршрута бронетехника преодолевала водные преграды, затяжные подъёмы и крутые спуски. Для контрольного осмотра машин и приема пищи были организованы кратковременные привалы с выбором местности для укрытия и маскировки.
В ходе движения ночью водители отработали вопросы ориентирования на местности при помощи очков ночного видения «Квакер».
В настоящий момент подразделения танковой дивизии уже вернулись в места постоянной дислокации и приступили к обслуживанию техники.
В совершении и обеспечении марша было задействовано более 600 военнослужащих и 300 единиц техники.
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