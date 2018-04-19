Выдвигаясь на учении в назначенный район, экипажи танковой дивизии ЦВО совершили 300-километровый марш в горно-лесистой местности

На протяжении всего маршрута бронетехника преодолевала водные преграды, затяжные подъёмы, крутые спуски. Для осмотра машин и приема пищи были организованы кратковременные привалы с необходимой маскировкой.

Челябинской области подразделения танковой дивизии Центрального военного округа в рамках учения совершили 300— километровый марш в горно-лесистой местности.

В течение двух суток военнослужащие в колоннах на бронетранспортёрах БТР-82А и танках Т-72Б двигались по пересечённой местности с естественными и искусственными препятствиями.

На протяжении всего маршрута бронетехника преодолевала водные преграды, затяжные подъёмы и крутые спуски. Для контрольного осмотра машин и приема пищи были организованы кратковременные привалы с выбором местности для укрытия и маскировки.

В ходе движения ночью водители отработали вопросы ориентирования на местности при помощи очков ночного видения «Квакер».

В настоящий момент подразделения танковой дивизии уже вернулись в места постоянной дислокации и приступили к обслуживанию техники.

В совершении и обеспечении марша было задействовано более 600 военнослужащих и 300 единиц техники.