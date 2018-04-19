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Подразделение антитеррора соединения ПВО Южного военного округа в ходе тренировки отразило нападение условных террористов
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Подразделение антитеррора соединения ПВО Южного военного округа в ходе тренировки отразило нападение условных террористов 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учебного мероприятия противник планировал провести атаку на объекты военного городка с применением беспилотных летательных аппаратов.
Подразделение антитеррора из состава соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцирующегося в Краснодарском крае, в ходе проведения тренировки по противодействию терроризму было поднято по тревоге.
По её замыслу «террористы» планировали провести атаку на объекты военного городка с использованием беспилотных летательных аппаратов и проникнуть на территорию для захвата мест хранения оружия.
Военнослужащие подразделения антитеррора, применив штатное стрелковое оружие, отработали действия по отражению атаки с воздуха, блокированию и уничтожению условного противника.
В свою очередь медицинским персоналом были отработаны вопросы оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим.
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