Подразделение антитеррора соединения ПВО Южного военного округа в ходе тренировки отразило нападение условных террористов

По замыслу учебного мероприятия противник планировал провести атаку на объекты военного городка с применением беспилотных летательных аппаратов.

Подразделение антитеррора из состава соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцирующегося в Краснодарском крае , в ходе проведения тренировки по противодействию терроризму было поднято по тревоге.

По её замыслу «террористы» планировали провести атаку на объекты военного городка с использованием беспилотных летательных аппаратов и проникнуть на территорию для захвата мест хранения оружия.

Военнослужащие подразделения антитеррора, применив штатное стрелковое оружие, отработали действия по отражению атаки с воздуха, блокированию и уничтожению условного противника.

В свою очередь медицинским персоналом были отработаны вопросы оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим.