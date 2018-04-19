Пентагону неизвестно о возможной подготовке властями Сирии новой химатаки

"Мы не видим никаких признаков того, что режим (президента Башара) Асада готовится провести новую атаку с использованием химического оружия. Тем не менее мы остаемся бдительными", — сказала Уайт.

США , Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ , большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>