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Пентагону неизвестно о возможной подготовке властями Сирии новой химатаки
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Пентагону неизвестно о возможной подготовке властями Сирии новой химатаки 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Пентагон не располагает данными о возможной подготовке властями Сирии новой химатаки, заявила журналистам официальный представитель ведомства Дана Уайт.
"Мы не видим никаких признаков того, что режим (президента Башара) Асада готовится провести новую атаку с использованием химического оружия. Тем не менее мы остаемся бдительными", — сказала Уайт.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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