НАТО выступает за сотрудничество с Россией по Арктике

"Мы видели, что РФ увеличила присутствие в Арктике, мы видели больше подводных лодок, больше учений. Но в то же время, я считаю важным стараться не повышать напряженность на Севере", — сказал он, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге

"Я считаю, что мы должны продолжать взаимодействовать с РФ по вопросам северных регионов, это в наших интересах и в интересах РФ", — отметил он.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике.