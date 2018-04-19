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НАТО выступает за сотрудничество с Россией по Арктике
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НАТО выступает за сотрудничество с Россией по Арктике 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. НАТО выступает за диалог с РФ по проблемам Арктики, так как это в интересах всех сторон, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы видели, что РФ увеличила присутствие в Арктике, мы видели больше подводных лодок, больше учений. Но в то же время, я считаю важным стараться не повышать напряженность на Севере", — сказал он, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге.
"Я считаю, что мы должны продолжать взаимодействовать с РФ по вопросам северных регионов, это в наших интересах и в интересах РФ", — отметил он.
В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.
Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике.
Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз. Так, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, действия России в Арктике направлены не на ее милитаризацию, а на обеспечение спокойных условий для жизни и работы.
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