В Оперативной группе российских войск в Приднестровье готовятся к переводу техники на летний режим эксплуатации

В связи с этим проведены показные занятия на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники различных служб разъяснили и продемонстрировали порядок и правила проведения работ.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошли показные занятия по ремонту вооружения и военной техники, а также переводу (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

Показные занятия проводились на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники служб ОГРВ ПРРМ разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ.

Личному составу довели требования техники безопасности, практически показали порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов ВВТ на летний режим эксплуатации.

Особое внимание уделили занятиям на углубленной основе с военнослужащими ремонтной роты ОГРВ ПРРМ, так как они самостоятельно производят текущий и капитальный ремонт ВВТ в течение учебного года.