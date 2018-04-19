Ещё
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье готовятся к переводу техники на летний режим эксплуатации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье готовятся к переводу техники на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с этим проведены показные занятия на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники различных служб разъяснили и продемонстрировали порядок и правила проведения работ.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошли показные занятия по ремонту вооружения и военной техники, а также переводу (ВВТ) на летний режим эксплуатации.
Показные занятия проводились на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники служб ОГРВ ПРРМ разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ.
Личному составу довели требования техники безопасности, практически показали порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов ВВТ на летний режим эксплуатации.
Особое внимание уделили занятиям на углубленной основе с военнослужащими ремонтной роты ОГРВ ПРРМ, так как они самостоятельно производят текущий и капитальный ремонт ВВТ в течение учебного года.
ТК «Звезда»: последние новости
В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота в ходе учения уничтожили субмарину условного противника В Приамурском объединении Восточного военного округа стартовала акция «День призывника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии200
РФ и США могут прервать авиасообщение90
Израиль планирует уничтожить российские С-300965
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег111
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение