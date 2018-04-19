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Первые команды новобранцев из Ростовской области направлены в войска
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Первые команды новобранцев из Ростовской области направлены в войска 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
«Всего из нашего региона в ходе весеннего призыва на военную службу отправятся порядка 4500 человек. Более половины из них будут служить в воинских частях и соединениях Южного военного округа», –— пояснил представитель областного военкомата Сергей Бугаев.
Со сборного пункта военного комиссариата Ростовской области к местам прохождения военной службы отправлены первые новобранцы.
Первые две команды в составе около 50 человек пополнили ряды войск Росгвардии.
«Всего из нашего региона в ходе весеннего призыва на военную службу отправится порядка 4500 человек. Более половины призывников Ростовской области отправятся служить в воинские части и соединения Южного военного округа, в том числе в мотострелковые части более 2000 новобранцев, авиацию около 1000 человек и порядка 700 юношей в войска Национальной гвардии России», –— рассказал заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Ростовской области Сергей Бугаев.
«Более 300 новобранцев пройдут службу по призыву в «казачьих» (почетное наименование) воинских частях и соединениях, в том числе дислоцированных на территории ЮВО –— на Ставрополье, в Волгоградской и Ростовской областях», –— добавил Сергей Бугаев.
В ходе весенней призывной кампании воинские коллективы пополнят более 900 юношей, у которых за плечами учёба в автомобильных, технических школах и других учебных заведениях ДОСААФ России.
Перевозка призывных команд к местам службы организована автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.
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