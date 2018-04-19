Первые команды новобранцев из Ростовской области направлены в войска

«Всего из нашего региона в ходе весеннего призыва на военную службу отправятся порядка 4500 человек. Более половины из них будут служить в воинских частях и соединениях Южного военного округа», –— пояснил представитель областного военкомата Сергей Бугаев

Со сборного пункта военного комиссариата Ростовской области к местам прохождения военной службы отправлены первые новобранцы.

Первые две команды в составе около 50 человек пополнили ряды войск Росгвардии.

«Всего из нашего региона в ходе весеннего призыва на военную службу отправится порядка 4500 человек. Более половины призывников Ростовской области отправятся служить в воинские части и соединения Южного военного округа, в том числе в мотострелковые части более 2000 новобранцев, авиацию около 1000 человек и порядка 700 юношей в войска Национальной гвардии России », –— рассказал заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Ростовской области Сергей Бугаев.

«Более 300 новобранцев пройдут службу по призыву в «казачьих» (почетное наименование) воинских частях и соединениях, в том числе дислоцированных на территории ЮВО –— на Ставрополье , в Волгоградской и Ростовской областях», –— добавил Сергей Бугаев.

В ходе весенней призывной кампании воинские коллективы пополнят более 900 юношей, у которых за плечами учёба в автомобильных, технических школах и других учебных заведениях ДОСААФ России

Перевозка призывных команд к местам службы организована автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.