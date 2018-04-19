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На российской военной базе в Южной Осетии начался перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации
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На российской военной базе в Южной Осетии начался перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На каждой штатной единице техники будет проделано до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.
На российской военной базе в Республике Южная Осетия приступили к регламентным работам по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.
В течение месяца будет обслужено более 800 единиц вооружения, бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники в военных городках в Цхинвале, Джаве, а также на сторожевых заставах.
Для проведения регламентных работ будет использовано около 7 тонн различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. На каждой штатной единице техники будет проделано до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.
На завершающем этапе перевода ВВТ на летний режим эксплуатации специально созданная комиссия командования военной базы проведет проверку качества выполненных работ на предмет исправности вооружения и техники, готовности к выполнению задач в горно-лесистой местности.
Сезонное обслуживание ВВТ осуществляется дважды в год — накануне летнего и зимнего периодов обучения.
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