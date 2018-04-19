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Спущен на воду четвертый буксир для «Ямал СПГ»
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Спущен на воду четвертый буксир для «Ямал СПГ» 

Rambler News Service 57 минут назад
В Темрюке спущен на воду ледокольный буксир «Надым» — четвертое судно, построенное по заказу «Атомфлота» в рамках проекта «Портофлот» для работы в порту Сабетта, сообщила пресс-служба предприятия.
Буксир спущен на воду на судостроительном заводе «Краншип» (Темрюк, Краснодарский край). Ввод судна в эксплуатацию запланирован на май.
Многоцелевой морской портовый буксир проекта «Т3687» ледового класса ARC6 предназначен, в частности, для сопровождения танкеров для перевозки СПГ, буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, проводку судов в акватории портов и постановку к причалу, уточняет издание «Нефть и Капитал».
Мощность судна составляет 6,4 МВт, скорость может достигать 14 узлов. Максимальная осадка — 6,71 метра, длина — 36 метров, ширина — 13 метров. Экипаж составляет десять человек.
Ледокольный флот для работы на «Ямал СПГ» будет окончательно сформирован осенью 2018 года, отметил директор «Атомфлота» Вячеслав Рукша.
Всего для «Ямал СПГ» в рамках проекта «Портофлот» построено пять судов: два буксира ARC4, предназначенные для сезонных работ, переданы «Атомфлоту» в мае и июне 2016 года, два буксира ARC6 для круглогодичной работы переданы «Атомфлоту» в ноябре 2017 года, а также портовый ледокол. Стоимость проекта составляет порядка $205,51 млн
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