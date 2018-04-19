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Около 1,5 тыс. человек примут участие в Дне призывника 21 апреля
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Около 1,5 тыс. человек примут участие в Дне призывника 21 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
В субботу, 21 апреля, пройдет День призывника, в котором примут участие около 1,5 тыс. человек: парадные расчеты кадет, духовой оркестр, призывники каждого района Москвы и их родители. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«В Москве на базе воинской части 27-ой отдельной Гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады им. 60-летия СССР (пос. Мосрентген), входящей в состав Западного военного округа пройдет День призывника. В мероприятии примут участие парадные расчеты кадет, юнармейцев и учащихся казацких кадетских классов, духовой оркестр от школы №1770 «Московский кадетский музыкальный корпус», а также призывники от каждого района Москвы (650 человек), их родители, учащиеся колледжей и военно-патриотических клубов. Всего в празднике примут участие около 1,5 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что для гостей организуют приготовление «солдатской каши» в полевых кухнях, покажут выступления роты почетного караула Военной комендатуры города и взвода разведроты.
Кроме того, будут проводиться ознакомительная экскурсия по войсковой части, где участники мероприятия увидят музей Боевой Славы, учебные классы по боевой подготовке и ознакомятся с размещением и бытом личного состава, со стрелковым оружием, вооружением и боевой техникой.
«Торжественным маршем перед собравшимися пройдут военнослужащие парадного расчета, участвующего в подготовке к военному параду на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. Отличившиеся военнослужащие получат ценные подарки», — добавили в департаменте.
Социально-патриотическая акция «День призывника» проводится ежегодно с 2002 г.
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