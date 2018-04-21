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Военные полицейские ЮВО под Волгоградом готовятся к международному конкурсу «Страж порядка»
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Военные полицейские ЮВО под Волгоградом готовятся к международному конкурсу «Страж порядка» 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники, в частности, демонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи, проведения мелкого ремонта автомобиля, преодоления полосы препятствий и выполнения приемов рукопашного боя.
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих подразделений военной полиции «Страж порядка».
Военные полицейские выполняют нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и метание гранаты.
Также оцениваются навыки и умения по проведению мелкого ремонта автомобиля, оказанию первой медицинской помощи, преодолению полосы препятствий, выполнению приемов рукопашного боя, которые могут пригодиться стражам порядка при задержании правонарушителей.
Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает фигурное вождение патрульного автомобиля, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.
По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые отправятся защищать честь военной полиции ЮВО на следующем этапе.
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