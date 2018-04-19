Военные полицейские ЮВО готовятся к международному конкурсу «Страж порядка»

В частности, соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих подразделений военной полиции «Страж порядка».

Военные полицейские выполняют нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и по метанию гранаты.

Также оцениваются навыки и умения по проведению мелкого ремонта автомобиля, оказанию первой медицинской помощи, преодолению полосы препятствий длиной 15 км, выполнению приемов рукопашного боя, которые могут пригодиться военным стражам порядка при задержании правонарушителей.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.