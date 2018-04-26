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В ЮВО назвали победителей «Военного ралли»
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В ЮВО назвали победителей «Военного ралли» 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях водителей была задействована только серийно выпускаемая автомобильная техника, принятая на вооружение соединений и воинских частей ЮВО, –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые машины с колесной формулой 4х4 и 6х6.
Сегодня в столице Калмыкии Элисте на площади Пагода Семи Дней прошла торжественная церемония закрытия окружного этапа конкурса «Военное ралли», а также награждение лучших военных водителей Южного военного округа (ЮВО).
Специальный участок общей протяженностью более 200 км по пересеченной местности на автомобиле «Урал» с колесной формулой 6х6 быстрее всех преодолела команда из 58-й общевойсковой армии.
На автомобиле «КамАЗ» с колесной формулой 4х4 не имели себе равных гонщики из 8-й общевойсковой армии, а на бронеавтомобиле «Тигр» победу одержал экипаж соединения специального назначения с местом дислокации на Ставрополье.
В соревнованиях приняли участие лучшие военные водители ЮВО, побеждавшие на чемпионатах России, ряде других престижных турниров среди автомобилистов.
Как отметили специалисты, наблюдавшие за ходом военного ралли, меняя роль водителя и штурмана, каждый военнослужащий мог не только выдавать предельную скорость и справляться с экстренными ситуациями при вождении, но и ремонтировать свою технику.
В состязаниях водителей была задействована только серийно выпускаемая военная автомобильная техника, принятая на вооружение соединений и воинских частей ЮВО, –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые машины с колесной формулой 4х4 и 6х6.
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