В ЮВО назвали победителей «Военного ралли»

В состязаниях водителей была задействована только серийно выпускаемая автомобильная техника, принятая на вооружение соединений и воинских частей ЮВО, –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые машины с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Сегодня в столице Калмыкии Элисте на площади Пагода Семи Дней прошла торжественная церемония закрытия окружного этапа конкурса «Военное ралли», а также награждение лучших военных водителей Южного военного округа (ЮВО).

Специальный участок общей протяженностью более 200 км по пересеченной местности на автомобиле «Урал» с колесной формулой 6х6 быстрее всех преодолела команда из 58-й общевойсковой армии.

На автомобиле «КамАЗ» с колесной формулой 4х4 не имели себе равных гонщики из 8-й общевойсковой армии, а на бронеавтомобиле «Тигр» победу одержал экипаж соединения специального назначения с местом дислокации на Ставрополье

В соревнованиях приняли участие лучшие военные водители ЮВО, побеждавшие на чемпионатах России , ряде других престижных турниров среди автомобилистов.

Как отметили специалисты, наблюдавшие за ходом военного ралли, меняя роль водителя и штурмана, каждый военнослужащий мог не только выдавать предельную скорость и справляться с экстренными ситуациями при вождении, но и ремонтировать свою технику.

В состязаниях водителей была задействована только серийно выпускаемая военная автомобильная техника, принятая на вооружение соединений и воинских частей ЮВО, –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые машины с колесной формулой 4х4 и 6х6.