В ЮВО дан старт «Военному ралли»

Восемь команд двинулись по маршруту, который проложен по территории Калмыкии . Особые испытания ждут водителей на спецучастке в 200 км –— овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.

Элисте (Республика Калмыкия) дан старт соревнованиям водителей Южного военного округа (ЮВО) «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр.

Восемь команд двинулись по маршруту ралли, который проложен по территории Калмыкии. Особые испытания ждут водителей на спецучастке в 200 км –— пересеченная местность с естественными препятствиями: овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.

У каждого экипажа имеется радиостанция, все автомобили оборудованы системой «ГЛОНАСС», что позволяет в режиме реального времени отслеживать движение, а также подавать тревожный сигнал в случае аварии на маршруте.

В ралли задействована только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Все участники соревнований должны обязательно соблюдать требования экологической безопасности.