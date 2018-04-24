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В ЮВО дан старт «Военному ралли»
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В ЮВО дан старт «Военному ралли» 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Восемь команд двинулись по маршруту, который проложен по территории Калмыкии. Особые испытания ждут водителей на спецучастке в 200 км –— овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.
В Элисте (Республика Калмыкия) дан старт соревнованиям водителей Южного военного округа (ЮВО) «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр.
Восемь команд двинулись по маршруту ралли, который проложен по территории Калмыкии. Особые испытания ждут водителей на спецучастке в 200 км –— пересеченная местность с естественными препятствиями: овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны.
У каждого экипажа имеется радиостанция, все автомобили оборудованы системой «ГЛОНАСС», что позволяет в режиме реального времени отслеживать движение, а также подавать тревожный сигнал в случае аварии на маршруте.
В ралли задействована только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение –— это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.
Все участники соревнований должны обязательно соблюдать требования экологической безопасности.
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