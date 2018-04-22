В Подмосковье завершился этап конкурса «Дорожный патруль» среди инспекторов ЮВО 

Всего в конкурсе приняло участие 18 военнослужащих.
На полигоне подмосковного Ногинска прошел очередной региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди военных автоинспекторов Южного военного округа.
Всего в конкурсе приняло участие 18 инспекторов.
Несмотря на сложные погодные условия, военные автоинспекторы продемонстрировали свои умения и навыки управления автомобилем в критических ситуациях.
Победителем регионального этапа конкурса стал инспектор 116 ВАИ, г. Владикавказ прапорщик Авсанов Казбек Эльбрусович, набравший максимальное количество баллов.