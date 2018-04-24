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В горах Северного Кавказа начался окружной этап соревнований «Полевая кухня»
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В горах Северного Кавказа начался окружной этап соревнований «Полевая кухня» 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На конкурсе представлены команды общевойсковых объединений ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, бригад МТО.
В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне мотострелкового соединения, дислоцированного в Северной Осетии, начался окружной этап состязаний «Полевая кухня», в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2018).
В конкурсе принимает участие около 250 военнослужащих, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.
На конкурсе представлены команды общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, бригад материально технического обеспечения (МТО).
В рамках состязаний конкурсанты в полевых условиях приготовят борщ, мясо отварное и рисовую кашу, начальники продовольственной службы — рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, на автомобильных кухнях — гороховый суп и второе. Военные пекари выпекут хлеб на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.
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