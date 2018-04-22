Гонки среди российских военных автомобилей стартовали в Калмыкии

В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»

В столице Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских игр «АрМИ-2018» среди военных водителей — аналог известных на весь мир ралли «Париж-Дакар» или «Шелковый путь».

В ходе торжественной церемонии открытия конкурса на площади Пагода Семи Дней в Элисте был дан старт участникам конкурса по маршруту показного спецучастка.

За право стать лучшими водителями Южного военного округа (ЮВО) в этом конкурсе поборются восемь экипажей от армий и флотов округа — лидеров в своих соединениях и объединениях по итогам отборочных этапов.

Маршрут этапа конкурса проложен по территории Республики Калмыкия, его общая протяженность составляет около 200 км. В конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.