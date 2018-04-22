Гонки среди российских военных автомобилей стартовали в Калмыкии 

В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли»
В столице Калмыкии стартовал окружной этап конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских игр «АрМИ-2018» среди военных водителей — аналог известных на весь мир ралли «Париж-Дакар» или «Шелковый путь».
В ходе торжественной церемонии открытия конкурса на площади Пагода Семи Дней в Элисте был дан старт участникам конкурса по маршруту показного спецучастка.
За право стать лучшими водителями Южного военного округа (ЮВО) в этом конкурсе поборются восемь экипажей от армий и флотов округа — лидеров в своих соединениях и объединениях по итогам отборочных этапов.
Маршрут этапа конкурса проложен по территории Республики Калмыкия, его общая протяженность составляет около 200 км. В конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.
Накануне старта участникам и гостям соревнования военнослужащими ЮВО был проведен статический показ военной техники, в том числе представлены танк Т-90, боевая машина пехоты БМП-3, самоходное артиллерийская установка «Мста-С», зенитный ракетный комплекс «Тор», выставка современного стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов. Также выступили творческие коллективы Гарнизонного дома офицеров Волгограда и Республики Калмыкия.