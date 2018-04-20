Жители Клайпеды возмутились военными учениями в городе

Горожане уверены, что подобные мероприятия нужно проводить на полигонах, а не рядом с гражданским населением.

"У меня, как у гражданки Литвы, нет слов от возмущения. Можно, конечно, хихикать над происходящим. Можно объяснять детям про учения, про «не бойтесь, это хорошие дяди». Но уже больше часа в городе «перестрелка». Рядом с нами три больницы (одна из них для престарелых), несколько школ и детских садов. И я, как гражданка ЛР, хочу сказать — я против военных учений в черте города", — написала в Facebook местная жительница Юлия Добилене.

Некоторые клайпедчане с иронией отреагировали на происходящее. Так в одном из интернет-сообществ учения назвали «игрой в Counter-strike».

С 16 по 20 апреля в Клайпеде проходят полевые военные учения «Храбрый грифон — 2018» (Narsus grifonas 2018). В них принимают участие более 800 военнослужащих. Отличительной особенностью мероприятия стало то, что оно проходит в черте города.

Отмечается, что жителей Клайпеды должны были оповестить об учениях посредством рассылки сообщений на мобильные телефоны.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>