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Жители Клайпеды возмутились военными учениями в городе
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Жители Клайпеды возмутились военными учениями в городе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 20 апр — РИА Новости. Жители Клайпеды в соцсетях возмущаются военными учениями, которые Минобороны Литвы проводит прямо на улицах города, сообщает Sputnik Литва.
Горожане уверены, что подобные мероприятия нужно проводить на полигонах, а не рядом с гражданским населением.
"У меня, как у гражданки Литвы, нет слов от возмущения. Можно, конечно, хихикать над происходящим. Можно объяснять детям про учения, про «не бойтесь, это хорошие дяди». Но уже больше часа в городе «перестрелка». Рядом с нами три больницы (одна из них для престарелых), несколько школ и детских садов. И я, как гражданка ЛР, хочу сказать — я против военных учений в черте города", — написала в Facebook местная жительница Юлия Добилене.
Некоторые клайпедчане с иронией отреагировали на происходящее. Так в одном из интернет-сообществ учения назвали «игрой в Counter-strike».
С 16 по 20 апреля в Клайпеде проходят полевые военные учения «Храбрый грифон — 2018» (Narsus grifonas 2018). В них принимают участие более 800 военнослужащих. Отличительной особенностью мероприятия стало то, что оно проходит в черте города.
Отмечается, что жителей Клайпеды должны были оповестить об учениях посредством рассылки сообщений на мобильные телефоны.
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