Новый российско-китайский самолет получил название CR 929

Сергей Чернышев. Разрабатываемый новейший российско-китайский широкофюзеляжный пассажирский самолет получил наименование CR 929 (China-Russia 929), заявил в четверг гендиректор ЦАГИ , доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН

"Самолет получил имя CR 929. Это сокращение от China-Russia проекта 929", — сказал он.

По словам Чернышева, ЦАГИ предлагает целый веер инноваций, которые будут использоваться в новом российско-китайском самолете.

"Они (инновации — ред.) коснутся не только самой конструкции лайнера с широким применением композитов, но и вопросов существенного снижения шума, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта на борту", — сказал гендиректор ЦАГИ.

Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия — CR 929–500, а старшая версия — CR 929–700.

Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С — China, R — Russia. CR — это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия — CRAIC, которое выступает оператором программы создания лайнера.