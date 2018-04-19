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Новый российско-китайский самолет получил название CR 929
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Новый российско-китайский самолет получил название CR 929 

Прайм 43 минуты назад
Разрабатываемый новейший российско-китайский широкофюзеляжный пассажирский самолет получил наименование CR 929 (China-Russia 929), заявил в четверг гендиректор ЦАГИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Сергей Чернышев.
"Самолет получил имя CR 929. Это сокращение от China-Russia проекта 929", — сказал он.
По словам Чернышева, ЦАГИ предлагает целый веер инноваций, которые будут использоваться в новом российско-китайском самолете.
"Они (инновации — ред.) коснутся не только самой конструкции лайнера с широким применением композитов, но и вопросов существенного снижения шума, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта на борту", — сказал гендиректор ЦАГИ.
Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия — CR 929–500, а старшая версия — CR 929–700.
Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С — China, R — Russia. CR — это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия — CRAIC, которое выступает оператором программы создания лайнера.
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